Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede operasyon sırasında bir ABD askerinin öldüğü ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerin nerede ve ne zaman öldüğüyle ilgili bilgi verilmezken askerin kimliği henüz açıklanmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD askerinin Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: AA