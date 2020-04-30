COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülke genelinde COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 8 oldu.

Ülkede son 24 saatte salgın sebebiyle 73 kişi öldü. Bu sayı bugüne kadar COVID-19 nedeniyle bir günde görülen en yüksek sayı oldu.

Eyaletler arasında salgından en çok etkilenen Maharaştra'da vaka sayısı 9 bin 318'e yükseldi. Eyalet genelinde COVID-19 sebebiyle 400 kişi yaşamını yitirdi. Salgından en az etkilenen bölgelerin başında gelen Kerala'da ise sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. İzinli meslek grupları ve kişilerin dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu bölgede, polis güvenlik noktaları oluşturarak denetleme yapıyor. Gıda satan yerler dışındaki dükkanlar kapalı kalmaya devam ederken, balıkçılar da yasak kapsamı dışında kalıyor. Gıda işiyle uğraşan esnaf ise müşteri azlığından şikayetçi.

Ülke genelinde toplam COVID-19 vaka sayısı 31 bin 332'ye yükselirken, bugüne kadar 7 bin 747 kişi tedavi edildi.

Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

