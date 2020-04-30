Koronavirüs salgını dünyayı karantinaya soktu, hayvanat bahçeleri ziyaretçisiz kaldı.

Bilet gelirleri kesilince Güneydoğu Asya'da 70 bin hayvan için açlık tehlikesi başladı.

Endonezya, Malezya ve Tayland'da hayvanat bahçelerinde yeterli gıda temin edilemiyor.

Nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanları ve Borneo orangutanları da dahil olmak üzere binlerce hayvan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yetkililer Mayıs ortasına kadar yeterli yiyecek olduğunu söylüyor. Şimdilik yapılan bağışlarla idare ediliyor.

Etçiller kümes hayvanları ile otçullar da çevreden toplanan bitkilerle besleniyor.

Ancak yardım eli uzanmazsa en kötü senaryo gerçekleşebilir. Bazı hayvanlar diğerinin yemeği olarak feda edilebilir.

Bu konudaki ilk açıklama Almanya'nın Neumünster Hayvanat Bahçesi'nden gelmişti. Yetkilileri ellerinde bir kıyım listesi olduğunu belirtmişti.

Vaşakları, kartalları, kızıl tilkileri, penguenleri ve kurtları beslemek için yiyecek tedariki yapılamazsa bazı hayvanların kurban edileceği vurgulanmıştı.

Açıklamaya, Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenler Örgütü PETA, büyük tepki göstermişti.