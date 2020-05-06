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Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 50 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 50 bini geçti.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 50 bin 545 oldu.
Ülkede son 3 günde vaka sayısı 10 binin üzerinde artış gösterdi.
Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 16 bin 758’e yükselirken, eyalet genelinde 617 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da COVID-19 nedeniyle ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1768’e çıktı.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 20:26
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