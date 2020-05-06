Katar Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, kademeli uçuş programının artan yolcu talebi ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) sonrası bazı ülkelerde giriş çıkışlara getirilen serbestlikle uyumlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, hedeflenen 80 noktanın 23'ünün Avrupa'da, 4'ünün Amerika kıtasında, 20'sinin Afrika ve Orta Doğu'da, 33'ünün ise Asya'da yer aldığı kaydedildi.

Katar Hava Yolları Kovid-19'un yayılmasıyla uçuşlarının büyük kısmını askıya almış ancak kargo seferlerine devam etmişti.