Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da çöken köprüde can kaybı artıyor
[Fotograf: Reuters]
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde asma köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 132'ye ulaştı.
Gujarat eyaleti İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, dün akşam çöken köprüde can kaybının 132'yi bulduğunu duyurdu.
Yetkililer, İngiliz döneminden kalma köprünün, yenileme çalışmalardan sadece bir hafta sonra çöktüğünü belirtiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.
NDTV kanalı, kaza esnasında köprüde 500 civarında kişinin bulunduğunu duyurdu.
Etiketler: Hindistan
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