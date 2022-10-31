İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Yetkililer, İngiliz döneminden kalma köprünün, yenileme çalışmalardan sadece bir hafta sonra çöktüğünü belirtiyor.

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