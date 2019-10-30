Dünya
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi30 Ekim 2019 Çarşamba 11:52 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir boğa 40 gramlık altın takıyı yedi.
[Temsili fotoğraf: AFP]
Yerel basına göre, Sirsa bölgesinde yaşayan Janak Raj isimli kişinin eşi, altın takılarını bir kasenin içine koydu.
Takılar, daha sonra, kaseye konulan sebzelerin altında kalarak çöpe atıldı.
Janak Raj, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera görüntülerinin atılan çöpü bir boğanın yediğini gösterdiğini söyledi.
Daha sonra veteriner yardımıyla boğayı bulup evlerinin yakınındaki bir açık alana bağladıklarını anlatan Janak Raj, hayvanı beslemeye başladıklarını aktardı.
"Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz." diyen Janak Raj, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA