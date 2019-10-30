Dünya
ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü30 Ekim 2019 Çarşamba 11:48 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 11:50
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
[Temsili fotoğraf: AFP]
ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.
Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.
Kaynak: AA
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