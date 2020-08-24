Hindistan'ın Mumbai şehrinde 47 dairen oluşan 5 katlı bina çöktü.

Aralarında çok sayıda çocuğunda bulunduğu 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarında 15 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.

Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.