Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın Mumbai kentine çöken binanın altında en az 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Can kaybı bilgisinin verilmediği olayda yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde 47 dairen oluşan 5 katlı bina çöktü.
Aralarında çok sayıda çocuğunda bulunduğu 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarında 15 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.
Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.
Etiketler: son dakika hindistan mumbai çöken binaSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:53
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