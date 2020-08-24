Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3'üncü turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı. Ancak katılımcılara yapılan testler sonucunda 3 kişide COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle bugün düzenlenmesi planlanan 2'inci oturum iptal edildi.

Rejim, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 3 farklı grubun temsilcilerinden oluşan komitenin hangi grubunda koronavirüs vakaları tespit edildiği açıklanmadı.

Ancak Suriye muhalefeti kaynakları, muhalefet temsilcilerinin Türkiye'den ayrılmadan önce 2 kez test yaptırdığını ve bu testlerin negatif sonuçlandığını belirtti.

Cuma gününe kadar sürmesi planlanan toplantıların akıbeti henüz açıklanmadı.

Toplantılar bugün başlamıştı

Türkiye saatiyle 12.00'de başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık etti.

Heyetler BM Cenevre Ofisi'ne girişte açıklama yapmadı.

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton ise gazetecilere, "Tüm heyetler giriş yaptı." demekle yetindi.

COVID-19 salgını kapsamında toplantılar, sosyal mesafenin korunması için BM'nin en büyük salonlarından tarihi Assembly Hall'de gerçekleştiriliyordu.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Anayasa Komitesi'nin 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında Türkiye, Rusya, İran ve ABD gibi ülkelerden de temsilciler Cenevre'ye geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu ülke temsilcileriyle de bir araya geleceğini belirtmişti.

Özel Temsilci ayrıca, 3'üncü tur görüşmelerinden kimsenin bir "mucize" veya "dönüm noktası" beklememesi gerektiğini belirterek, "Bu, uzun ve zahmetli bir süreç." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmelerin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, 2 kademeli düzenlenmişti.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komitenin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2'nci tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.