Hindistan'da aranan Halistan hareketinden bir üye daha Kanada'da öldürüldü

Hindustan Times'ın haberine göre, 2017'de sahte belgelerle Hindistan'dan Kanada'ya kaçan Sukhdool Singh, Hindistan'ın yayımladığı terörist isimlerinin olduğu listede yer alıyordu.

"Sukha Duneke" olarak da bilinen Singh'in, Kanada'da çeteler arası olaylarda öldürüldüğü belirtildi.

Singh hakkında Hindistan'da çeşitli suçlamalarla 7 dava bulunuyordu.

Sukhdool Singh olayının, Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık sonrasında gelişmesi basında dikkati çekti.

Kanada'dan Hindistan'daki diplomatlarına ilişkin açıklama

Kanada Dışişleri Bakanlığından, The National Post'a, Hindistan'daki Kanadalı diplomatlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmazlığa atıfta bulunularak, Hindistan'daki bazı diplomatların çeşitli sosyal medya platformlarında "tehditler aldığı" belirtildi.

Durumun değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda, Hindistan'daki personelin varlığının geçici olarak düzenlenmesine karar verildi. Tüm konumlarda, iş ve operasyonel devamlılığın sağlanması için diplomatlar ve yerel bağlantılı personel bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Yeni Delhi hükümeti, Kanada'ya seyahat etmeyi planlayan ve bu ülkede bulunan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.