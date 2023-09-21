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Dünya
AA 21.09.2023 13:02

Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerle yaptığı "yasa dışı silah ticareti" ile bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi ve 2 kuruma tek taraflı yaptırım uygulama kararı aldı.

Güney Kore'den, Kuzey'in "silah ticareti" ile bağlantılı 10 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un göreve başlamasından bu yana Pyongyang yönetimine karşı alınan 12'nci tek taraflı yaptırım kararı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerle yaptığı "yasa dışı silah ticareti"ne karıştığı ileri sürülen 10 kişi ve 2 kuruma tek taraflı yaptırım uygulandığı bildirildi.

Pyongyang yönetimine karşı tek taraflı yaptırım listesine eklenenlerin arasında Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ve eski Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Pak Su-il de bulunuyor. Yaptırım listesine giren 2 kurumun da Slovakya merkezli "Versor SRO" ve "Glocom" şirketleri olduğu açıklandı.

Bakanlık, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının yanı sıra silah ticareti gibi "yasa dışı faaliyetlerine" karşı "sağlam ve ihtiyatlı" bir yaklaşım benimsenmesinin planlandığını kaydetti.

Devlet Başkanı Yoon'un Mayıs 2022'de resmen göreve başlamasından bu yana Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırım listesine toplam 64 kişi ve 53 kurum eklendi.

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