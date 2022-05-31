Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da ambulansla kamyon çarpıştı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde bir ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Bareilly bölgesinde sabah Delhi-Lucknow ulusal kara yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Ambulansın kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan diğer 6 kişi hayatını kaybetti.
Polis, sağlık kontrollerinin ardından ambulansla Delhi'den dönen bir ailenin 6 üyesinin kazada öldüğünü açıkladı.
Etiketler: Hindistan
Son Haberler
- 11:28
- 11:26
- 11:23
- 11:13
- 11:16
Sıradaki Haber
Kraliçe İkinci Elizabeth'in tahttaki 70. yılı: Gözler balkon buluşmasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz