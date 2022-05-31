Tahtta tam 70 yıl geçirdi...

Platin yıl dönümünü kutlayacak ilk İngiliz hükümdar oldu.

İngiltere, tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe İkinci Elizabeth için görkemli "Platin" yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor.

Dört gün sürecek kutlamalar 2 Haziran’da başlayacak ve kutlamaların ana mekanı Buckingham Sarayı olacak.

Salgın sonrası ilk askeri geçit töreni

Bir süredir Kraliçe İkinci Elizabeth Buckingham Sarayı'nda kalmasa da kutlamalar boyunca burada yüz binlerce kişi bulunacak.

Ayrıca Buckingham Sarayı'nda özel bir parti de düzenlenecek. Yapılacak çekilişin ardından kazanan kişiler Buckingham Sarayı'ndaki özel partiye katılacak.

Koronavirüs salgınının ardından, başkent Londra’da ilk kez askeri geçit töreni düzenlenecek.

Son 10 yılın en büyük etkinliği

Törene binden fazla asker katılacak.

16 binden fazla sokak partisi yapılacak ve Buckingham Sarayı’nda ünlü sanatçıların katılacağı canlı konserler düzenlenecek.

Kutlama, son 10 yıldır İngiltere'deki en büyük etkinlik olma özelliği taşıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre sadece sokak partilerine 12 milyon kişi katılacak.

Kraliçe kutlamaların bir kısmına katılacak

Kutlamaların maliyetinin ise 15 milyon sterlini bulması bekleniyor.

Kraliçenin bir süredir sağlık sorunları yaşaması nedeniyle, etkinlik sırasında tüm gözler Buckingham Sarayı’ndaki balkon buluşmasında olacak.

Kraliçe, daha önce birçok programını iptal etmişti. Saray, 96 yaşındaki Kraliçe'nin "Platin" yıl dönümü etkinliklerinin bir kısmına katılacağını duyurmuştu.