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Hindistan'da 940 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 940 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 782'ye yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 829 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 549 bin 373'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 509 bin 966 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.
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