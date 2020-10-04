Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 514 bini geçti.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 514 bin 844'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 399’a yükseldi.
Kıtada tedavisi süren 225 bin 89 vaka bulunurken 1 milyon 253 bin 356 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 938 ile Güney Afrika, 5 bin 970 ile Mısır, 2 bin 293 ile Fas'ta görüldü.
En fazla COVID-19 vakasının görüldüğü üç ülke 679 bin 716 ile Güney Afrika, 131 bin 228 ile Fas ve 103 bin 575 ile Mısır oldu.
Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de COVID-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.
Etiketler: afrika kıtası koronavirüsSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 05:07
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