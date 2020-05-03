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Hindistan'da 2 bin 644 yeni COVID-19 vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında 1 günde 2 bin 644 vaka tespit edildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, bugün 1 günde belirlenen en yüksek COVID-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 2 bin 644 artışla 39 bin 980'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 323 olduğu belirtildi.
Salgının en çok etkilediği Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 12 bin 296'ya yükselirken, eyalet genelinde 521 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık çalışanlarına gökyüzünden çiçek yağdı
Hint basınındaki haberlere göre, silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.
Helikopterlerden hastanelerin bahçelerine çıkan sağlık çalışanlarının üzerlerine çiçek atıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 11:37
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