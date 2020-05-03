Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı “Diaspora COVID-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile dünyanın dört bir yanındaki yardımlarını sürdürüyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK’lar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapılarak, salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan yaşlı vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bunun yanında dernekler, YTB desteği bünyesinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler bölgede bulunan huzurevleri ile hastanelere bağışlanıyor.

Salgın dolayısıyla yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına da moral olması amacıyla hediye takdim ediliyor.

"Maskeler için teşekkürler"

Almanya'nın Hagen şehrinde faaliyet yürüten IGMG Hagen Derneği, YTB desteği ile örnek bir davranışa imza attı. Dernek, kendi bünyesinde ürettiği bin adet maskeyi Hagen Huzuerevi'ne bağışladı.

Huzurevinde kalan Alman vatandaşlar ise teşekkürlerini sunmak için özel bir şarkı besteledi. Hep bir ağızdan; “Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler” şeklinde şarkı söyleyerek yardımlara cevap verdi.