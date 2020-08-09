Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan’da 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu
[Grafik: TRT Haber]
Hindistan'ın Racastan eyaletinde 11 Pakistanlı göçmenin bir çiftlikte ölü bulunduğu bildirildi.
Indian Express gazetesindeki habere göre, yetkililer, göçmenlerin eyaletin Jodhpur şehrindeki bir çiftlikte ölü bulunduğunu belirtti.
Göçmenlerin ölüm sebeplerinin henüz bilinmediğini kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: hindistan racastan pakistanlı göçmenlerSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 18:14
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