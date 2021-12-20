Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan tapınağında iki kişi dövülerek öldürüldü
Hindistan'da aynı gün içinde iki korkunç olay yaşandı. Pencap eyaletinde İki farklı sih tapınağında iki kişi, kutsala saygısızlık ettikleri gerekçesiyle cemaatin saldırısına uğradı. İkisi de tapınaktakiler tarafından linç edildi.
Hindistan'ın amritsar kentindeki altın tapınak'ta ilginç bir linç olayı yaşandı.
Ayin sırasında dua okunurken, bir kişi parmaklıklardan atlayıp kutsal alana girdi.
Kutsal kitabın yanındaki kılıcı eline alınca tapınaktakiler duruma müdahale etti. Kutsala saygısızlık ettiği için darp edilen kişi hayatını kaybetti.
Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden, bu kez kapurthala şehrindeki sih tapınağında benzer bir olay yaşandı.
Kutsal mekandaki bayrağı almaya çalışan bir kişi, cemaat tarafından dövülerek öldürüldü. İki linç olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Etiketler: Hindistan
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