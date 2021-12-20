Hindistan'ın amritsar kentindeki altın tapınak'ta ilginç bir linç olayı yaşandı.

Ayin sırasında dua okunurken, bir kişi parmaklıklardan atlayıp kutsal alana girdi.

Kutsal kitabın yanındaki kılıcı eline alınca tapınaktakiler duruma müdahale etti. Kutsala saygısızlık ettiği için darp edilen kişi hayatını kaybetti.

Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden, bu kez kapurthala şehrindeki sih tapınağında benzer bir olay yaşandı.

Kutsal mekandaki bayrağı almaya çalışan bir kişi, cemaat tarafından dövülerek öldürüldü. İki linç olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

