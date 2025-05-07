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Dünya
AA 07.05.2025 16:06

Hindistan, savunma tatbikatlarını ülke çapına genişletiyor

Hindistan'da, Pakistan ile askeri çatışmalar sonrası, sivil savunma tatbikatlarının ülke geneline genişletileceği bildirildi.

Hindistan, savunma tatbikatlarını ülke çapına genişletiyor

The Hindu gazetesinin haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, sivil savunma tatbikatlarının ülkenin tüm eyaletlerinde düzenlenmesi talimatı verdi.

Talimata göre daha önce belirli bölgelerde düzenlenen tatbikatlar, başta büyük kentler olmak üzere tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Havaalanları ve tren istasyonlarını kapsayacak tatbikatlarda barınak hazırlıkları ve tahliye prosedürleri dahil acil durum koşulları test edilecek.

Tatbikatlara katılacak binlerce sivil savunma gönüllüsü, "muhtemel düşmanca durumlara hazırlık amacıyla simülasyonlarda" yer alacak.

Olası krizlere müdahalede kapsamlı sirenlerin çalıştırılacağı ve geçici elektrik kesintileri uygulanacağı tatbikatlarda acil durum eğitimleri de verilecek.

Maharaştra eyaleti ve Mumbai şehri dahil ülkenin büyük kentlerindeki toplanma alanlarında da kamu güvenliği ile iletişim sistemleri güçlendirilecek.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

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