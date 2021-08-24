Rusya, Hindistan'a S-400 sisteminin ilk parti sevkiyatının bu yılın sonunda yapılacağını duyurdu.

Hindistan iki yıldır Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak için görüşmeler yapıyor.

Moskova ile 2018 yılı sonunda yaklaşık beş buçuk milyar dolarlık anlaşma imzalayan Hindistan'ın bu beklentisi gerçekleşmek üzere.

Hindistan'a ilk sevkiyat yıl sonunda yapılacak

S-400 hava savunma sistemlerini üreten Rus şirketin yaptığı açıklamada, Hint askeri personelinin S-400 eğitimleri için Rusya'da bulunduğu, 5 adet S-400 bataryasından ilkinin teslimatının yıl sonunda yapılacağı açıklandı.

Geriye kalan teslimatların da planlanan takvime göre zamanında yapılacağı vurgulandı.

ABD durumdan rahatsız

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 sistemlerini alacak olması ise en çok ABD'yi rahatsız etti.

Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'dan bu hava sistemlerini alması durumunda ABD'nin Hasımlarını Yaptırımlar Yoluyla Caydırma Yasası'nı Hindistan'a karşı uygulayacaklarını açıklamıştı.

Biden yönetiminin de Yeni Delhi'ye karşı Trump'ın yaklaşımını sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.