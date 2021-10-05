Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan Rusya’dan S-400 alıyor
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Hindistan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alıyor. İlk füze ve bataryalar bu yıl sonuna kadar Yeni Delhi'ye teslim edilecek.
Rusya ve Hindistan 2018 yılında maliyeti 5 milyar doları aşan 5 takım S-400 sisteminin satışını içeren kontratı imzaladı.
Bu, Rus savunma sanayinin bir seferde yaptığı en büyük satış sözleşmesi oldu.
ABD'nin Asya'daki müttefiklerinden Hindistan'ın Rus hava sistemlerini almasına karşı çıkıyor.
Trump yaptırımla tehdit etmişti
Eski ABD Başkanı Donald Trump Hindistan'ı S-400 alması durumunda, yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
Hindistan ise Rusya ile yaptığı anlaşmadan geri adım atmıyor.
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