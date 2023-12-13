Hindistan Parlamentosu'nda ziyaretçiler Genel Kurul salonuna atladı

Hindistan basınındaki haberlere göre, Parlamento binasına gerçekleştirilen saldırının 22'nci yılında ciddi güvenlik ihlali yaşandı.

Halk Meclisinde yapılan bir oturum esnasında, 2 kişi ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atladı.

Şüpheliler, ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı bir duman" yaydı.

Polis, söz konusu şüphelileri ve dışarıda bunları bekleyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birisi "işsizliği protesto ettiklerini" söyledi

Gözaltına alınanlardan birisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci olduğunu ve ülkede artan işsizliği protesto etmek istediğini belirtti.

Şüpheli, "Halkın sesi, hükümet tarafından duyulmuyor. Bu ülkede diktatörlük olamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu eylem, 2001'de Parlamento binasına silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen ve 6'sı polis, 9 kişinin ölümüne yol açan saldırının yıl dönümünde gerçekleşti.