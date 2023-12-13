İsrail askerleri sınır tanımıyor: İnsani yardım malzemelerini ateşe verdiler

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, IDF üniformalı birkaç adamın bir kamyonun arkasında yiyecek paketleri ve su şişeleri yığınlarını yakarken gülümsediği görülüyor.

Kâr amacı gütmeyen Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından paylaşılan videounun, İsrail'in Hamas'ın 'ağırlık merkezi' olarak tanımladığı Gazze Şehri'nin Şucaiyye semtinde çekildiği iddia ediliyor.

Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca düzenlenen saldırılarda Gazze'nin güneyinde 'bir Hamas askeri iletişim merkezi' ve 'yer altı tünel kuyularının' yanı sıra Şucaiyye'de 'bir Hamas askeri komutanlığının' vurulduğu belirtildi.