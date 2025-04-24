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Dünya
AA 24.04.2025 14:46

Hindistan, Pahalgam saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına bütün vize hizmetlerini iptal etti

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını ve daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurdu.

Hindistan, Pahalgam saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına bütün vize hizmetlerini iptal etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, Pahalgam saldırısının ardından Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Pakistan vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin 27 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği bildirilen açıklamada, tıbbi amaçlı vizelerin ise 29 Nisan'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Hindistan vatandaşlarına Pakistan'a seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda Pakistan'da bulunan vatandaşların ise en kısa sürede ülkelerine dönmeleri tavsiye edildi.

Pahalgam saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin dün turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

Son kararlar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün, Başbakan Modi başkanlığındaki CCS toplantısında alınan kararların detaylarını açıklamıştı.

Buna göre, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarları, "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanınmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta, Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan "İndus Suları Anlaşması" askıya alınmıştı.

Wagah-Attari sınır kapısı kapatılmış, bu sınır kapısından geçiş yapanlara, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı.

Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının geri çekilmesi kararı alınmıştı.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesi yasaklanmıştı. Bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlılara, ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verilmişti.

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