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Dünya
AA 20.05.2023 23:52

Hindistan, eski Sovyetler'den kalma MiG-21 savaş uçağı filosunu geçici olarak yere indirdi

Hindistan, 8 Mayıs'ta Rajasthan eyaletinde 3 kişinin öldüğü kazanın ardından eski Sovyetler Birliği yapımı MiG-21 savaş uçağı filosunu geçici olarak yere indirdi.

Hindistan, eski Sovyetler'den kalma MiG-21 savaş uçağı filosunu geçici olarak yere indirdi
[Fotograf: AP]

India Today'in haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu kararı 8 Mayıs'taki kazaya ilişkin soruşturma nedeniyle aldı.

Bu kapsamda, 50 savaş uçağından oluşan MiG-21 filosunu geçici olarak kullanmama kararı alındı.

Hindistan Hava Kuvvetleri hem Rusya hem de NATO üyesi ülkelerin yapımı savaş uçaklarını kullanırken son dönemlerde NATO mensubu ülke uçaklarına ağırlık vermeye başlamıştı.

NATO üyesi Romanya, 16 Mayıs'ta eski Sovyet döneminden kalma MiG-21 filosunu resmen emekliye ayırmıştı.

Rajasthan'da 8 Mayıs'ta MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, pilot ise kurtulmuştu.

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