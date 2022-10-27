Hindistan'da polis yetkilileri, 3 kişinin, Assam eyaletindeki Naharkatiya bölgesinde gözaltına alındığını ve turist vizelerinin şartlarını ihlal ettikleri için her birine 500 dolar para cezası verildiğini söyledi.

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