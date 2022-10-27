Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan 3 İsveçliyi sınır dışı ediyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Hindistan'da misyonerlik faaliyetinde bulunup Hristiyanlığı yaymaya çalışarak vizelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 İsveç vatandaşı sınır dışı edilecek.
Hindistan'da polis yetkilileri, 3 kişinin, Assam eyaletindeki Naharkatiya bölgesinde gözaltına alındığını ve turist vizelerinin şartlarını ihlal ettikleri için her birine 500 dolar para cezası verildiğini söyledi.
Misyonerlik faaliyetinde bulunarak vizelerini ihlal ettiği belirtilen 3 İsveç vatandaşının sınır dışı edileceği açıklandı.
Assam eyaleti polis memuru G.P. Singh, Marcus Bloom, Hanna Bloom ve Susanna Hakansson adındaki 3 kişinin Yeni Delhi'ye gönderildiğini, geceyi Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda geçireceklerinin ilgisini paylaştı.
Singh, söz konusu 3 kişinin yarın sınır dışı edilerek Stockholm'e uçacağını duyurdu.
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