Yetkililer, çığ düştüğünde olay yerinde bulunan Uttarakhand eyaletindeki Nehru Dağcılık Enstitüsünden 41 kursiyer ve eğitmenden 26'sının öldüğünü, 12'sinin kurtarıldığını aktardı.

Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda bir zirvede 4 Ekim'de çığ düştüğünü açıklamıştı.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.