Himalaya Dağları'nda en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi

Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'nın 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağın yamaçlarında 3 bin 500 metrede kurulan bir trekking kampında bulunan beşi Koreli, dördü Nepalli dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Trekking Kampı Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasında Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarının bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, toprak kayması ağır bir kar fırtınasının ardından yaşandı.

Kaynak: DHA