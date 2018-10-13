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Himalaya Dağları'nda en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi

Himalaya Dağları'nda yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

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Himalaya Dağlarında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi

Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'nın 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağın yamaçlarında 3 bin 500 metrede kurulan bir trekking kampında bulunan beşi Koreli, dördü Nepalli dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Trekking Kampı Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasında Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarının bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, toprak kayması ağır bir kar fırtınasının ardından yaşandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: toprak kayması, Himalaya, dağ
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