Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 24 ile yaptığı söyleşide, "Gerçeklerin tümüyle açığa çıkmasını bekliyorum. Bahsedilen şey ciddi, çok ciddi. Fransa ilk belirtilerin son derece endişe verici olduğu bu olayda tüm gerçeklere ulaşabilmemiz için her şeyin yapılmasını istiyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim"

Olayla ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra tavrını belirleyeceğini belirten Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüşeceğini söyledi.

Macron, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari önceliklere göre değil, stratejik çıkarlar çerçevesinde bir iş birliği yürüttüklerini kaydederek, Suudi Arabistan'ın silah satışı bakımından bölgedeki başlıca müşterileri olmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise teröre karşı mücadelede kritik bir noktada olduğu için askeri üs bulundurduklarını belirtti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" demişti.

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, AA