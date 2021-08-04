İklimler değişiyor. Buzullar eriyor. Her yıl milyonlarca ton buzul yok oluyor.

Sebebi küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği.

Buzulların erimesi deniz seviyelerinde ciddi oranda yükselmeye neden oluyor.

Son araştırmalar, Rusya’nın Kuzey Kutup Bölgesi’nde her yıl 5 milyon olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar buzulun eridiğini ortaya koydu.

Hollanda’yı 2 metre su altında bırakacak buzul eridi

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar Avrupa Uzay Ajansı’nın uyduları aracıyla bölgedeki buzulların boyut ve hacimlerindeki değişimleri inceledi.

Araştırma ile 2010-2018 yılları arasında bölgedeki iki takımadanın yılda 11 milyar ton buz kaybettiği anlaşıldı.

Eriyen buzulların miktarı Hollanda'yı yaklaşık 2 metre su altında bırakacak boyutta.

Grönland’ta sıcaklık normalin iki katı yüksek

Grönland'daki da hava sıcaklığı normalin iki katına ulaştı. Yaklaşık 20 dereceye ulaşan sıcaklık buzullarda erimeyi hızlandırıyor.

Öyle ki yüzyılın sonunda Grönland'daki erime deniz seviyesinin 5 ila 33 santimetre yükselmesine neden olabilir.

Buzulların erimesinde artan hava ve okyanus suyu ısısı kilit rol oynuyor. Buzun incelmesi, kutup bölgelerindeki dengeyi önemli ölçüde etkiliyor.

İmparator penguenlerin nesli tükenme tehlikesi altında

Antarktika'da yaşayan penguenlerin yaşam alanlarının azalması üzerine harekete geçiliyor. Güney Kutbu'nda yaşayan İmparator Penguenlerinin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere dahil edilmesi tartışılıyor.

Verilere göre, Antarktika'da yaşayan penguenlerin sayısı 2050'ye kadar yüzde 26 ile 47 arasında azalabilir.