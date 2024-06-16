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Dünya
AA 16.06.2024 14:41

Heniyye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik cevaplarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Heniyye: Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı, Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu
[Fotograf: AA]

Hamas lideri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerisinden uzaklaştığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Heniyye, "Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin, tüm cephelerde işgalcilere karşı mücadele ettikleri bir bayrama daha girdiklerini" belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Filistin halkı, göçlerden göçlere, bombardımandan bombardımana, kayıplardan başka kayıplara kadar ağır bir kuşatma ve acının en ağır türünü yaşıyor."

İsrail'in Filistin halkından işgale karşı daha fazla direniş ve sebattan başka bir şey görmeyeceğini vurgulayan Heniyye, herkesi İsrail'in acilen sınır kapılarını açması ve Gazze halkının ihtiyaçlarının ulaştırılması için acil harekete geçmeye çağırdı.

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Hamas İsrail Joe Biden Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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