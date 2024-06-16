Rusya'da gözaltı merkezinde 2 çalışanı rehin alanlar etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSIN) yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde rehin alınanların kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Açıklamada, "Operasyon esnasında çalışanları rehin alan suçlular etkisiz hale getirildi. Rehin alınan çalışanlar yaralanmadan kurtarıldı." denildi.
FSIN, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezindeki bazı şüphelilerin bugün 2 merkez çalışanını rehin aldığını bildirmişti.
Eylemi düzenleyenlerin terör eylemine karışmak ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edilmişti.