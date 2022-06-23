Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Bell UH-1B helikopteri Logan County'deakşam 17.00 sıralarında düştü ve uçakta altı kişi vardı.

Acil servis ekipleri olay yerine müdahale etti.

Logan İlçe Acil Durum Yönetimi Müdür Yardımcısı Sonya Porter, ABC News üyesi WCHS'ye verdiği demeçte, altı kişinin öldüğünü söyledi.

Kazaya neyin neden olduğu belli değil, ancak ilçenin acil durum yönetim ofisine göre, olay sırasında Logan County için şiddetli bir fırtına gözlemlendi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve FAA olayı araştırıyor.