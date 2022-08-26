Siyaset bilimci Alexander Dugin, kimine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası, kimine göre ise Kremlin ile bağlantısı yok.

Kızı Moskova'da bombalı saldırıda öldürüldü. Geride yanan araca çaresizce bakışı kaldı.

Saldırıyı Ulusal Cumhuriyet Ordusu üstlendi. Örgüt, Putin iktidarına savaş ilan etmesiyle biliniyor. Ancak Dugin'e göre tek sorumlu Ukrayna istihbaratı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de farklı düşünmüyor.

Bombayı araca yerleştiren 43 yaşında bir kadın. Adı Natalya Vovk. Ukrayna istihbaratına çalışıyor. Vovk saldırı günü kızıyla birlikte Estonya'ya gitti. Ukrayna suçlamaları reddediyor.

Hedef baba Dugin miydi?

Asıl hedefin baba Dugin olup olmadığı sorusunun cevabı henüz net değil. Ancak gerçek şu ki; patlatılan araç Alexander Dugin'e aitti. O gün baba - kız festivaldeydi. Etkinlik sonrası ayrıldılar. Bomba yüklü araca binen Darya Dugina oldu.

Köşe yazarlığından siyasete

Alexander Dugin 1962'de Moskova'da doğdu. Sovyet askeri istihbaratında çalışıyordu. 17 yaşına geldiğinde Havacılık Enstitüsü'ndeydi. Eğitim hayatı başarılı geçmedi. Enstitüden atıldı nedeni, ise netleşmedi. Bir dönem kapıcılık yaptı.

Dugin İngilizce, Fransızca, Eski Yunanca, Latince dahil 9 dil konuşabiliyor. Özelliği ise konuştuğu dilleri eğitim görmeden öğrendi.

1980'de yasa dışı faaliyetlerden uzak kalamadı. "Siyah SS Nişanı" tarikatına katıldı. Alexander Dugin, Sovyetler çöktüğünde köşe yazarıydı.



Yıldızı 1993 yılında parladı. Babasından etkilendi, tozlu KGB arşivine girdi. Nazi Almanyası'nı araştırdı. Televizyonda program hazırladı.

Önceden kalemiyle tanınan Dugin Rusya'da şöhret sahibiydi. Program 7 yıl sürdü.

Şöhret siyasete de kapı araladı. Dugin, 2000 yılında girdiği seçimlerde başarılı olamadı.



"Putin'in beyni"

Avrasya İmparatorluğu hayalini kurdu. Bunun için kitap bile yazdı. Türkiye ve Rusya'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

Rus ideolog bugüne kadar 30 kitap kaleme aldı. Siyaset arenasında giderek yükseldi. Yasama Meclisi Duma’nın başkanı Selezniyov'un danışmanı olarak görevlendirildi. Ancak kamuoyu onu "Putin'in beyni" olarak da bildi.

Ukraynalılara yönelik sözleri tartışma yarattı

Yeni Rusya ideali; "NovaRusya" için devlet başkanı ile aynı tezleri savundu.Öyle ki, "Putin her yerde ve yeri doldurulamaz" bile diyebildi. Ukraynalılara olan kinini de "Nerede bir Ukraynalı görülse, öldürülmeli" sözleriyle Ukraynalılara olan kinini bu anlattı. Sözleri büyük tepki çekti.

Dugin, 15 Temmuz'u "FETÖ, Amerika'nın girişimiyle darbeye kalkıştı", "Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek istedi" bu cümlelerle özetledi. Türkiye'de onu yakından tanıdı. O dönem Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştü.



Darya da babasının izinde

Darya da babasının izinden gitti, hem danışmanı, hem de yardımcısıydı. İngilizce yayın yapan sitenin genel yayın yönetmeniydi.

Savaş başladığında, Rus Ordusu'nun sembolünü üzerinde taşıdı. Z harfi ile propaganda yaptı. Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım listesine girdi.



Cenazesinde cesaret madalyasıyla ödüllendirildi

30 yıllık hayatı suikastla son buldu. Cenaze töreninde cesaret madalyasıyla ödüllendirildi.

Konuşmaları Rusya'da ve Ukrayna'da gündemdi. Ölümü şimdi dünyada gündem. Uzun bir süre de olmaya devam edecek. Zira geride cevaplanmayı bekleyen onlarca soru kaldı.

Haber: Murat Can Öztük

Kurgu: Kaan Alp Atasoy