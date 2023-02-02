Eyalet Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı Direktörü Fernando Ruiz Gutierrez, "Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinin arazisinde katledildi, pişirildi ve yıl sonu partisinde yiyecek olarak sunuldu" dedi.

Gutierrez, o sırada hayvanat bahçesinin müdürü olan Ruben Nava Jose'yi suçladı.

"Bu, onları yiyen insanların sağlığını riske attı, çünkü bu hayvanlar insan tüketimine uygun değildi" dedi.

Rubén Nava, hayvanat bahçesinde bir geyiğin ölümünün ardından 12 Ocak'ta Chilpancingo kentindeki yerel hayvanat bahçesinin müdürü olarak değiştirildi.

Ancak yetkililer yaptığı açıklamada, bir soruşturmanın hayvanat bahçesindeki bazı hayvanların Nava'nın emriyle satıldığını, takas edildiğini veya yendiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Devlet çevre departmanı da, geyik ve Watusi sığırlarının da özel şahıslara satıldığını söyledi.

Meksika, vatandaşların yasadışı yollardan egzotik hayvanları sahiplenmesiyle uzun süredir sorun yaşıyor.

Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılarının aslanlar, kaplanlar ve diğer vahşi hayvanlar için özel hayvanat bahçeleri inşa ettikleri biliniyor.