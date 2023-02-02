Merkez Bankası'nın Kraliçe İkinci Elizabeth'in portresini “İlk Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran” bir tasarımla değiştirme kararının ardından Kral Üçüncü Charles, Avustralya'nın 5 dolarlık banknotunda yer almayacak.

Karar ülkede hem destek hem tepki gördü.

Avustralya'nın muhalefet lideri Peter Dutton, Perşembe günü Sidney radyo istasyonu 2GB'de yapılan duyurudan kısa bir süre sonra, başbakan Anthony Albanese'nin Kral Charles'ı banknotlara koymama kararının sonucunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. .

“Sistemlerimize, toplumumuza ve kurumlarımıza yönelik yeni bir saldırı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Avustralya Monarşist Ligi de, uzun süredir Avustralya'nın bir cumhuriyet olmasını destekleyen Albanese'yi "Avustralya demokrasisini ezmekle" suçlayarak kararı onaylamadı.

Bununla birlikte, Avustralya Yeşiller partisi senatörü ve Gunnai, Gunditjmara ve Lydia Thorpe, değişikliği "bu ülkeyi sömürgeden çıkarmak için savaşan yerli halkı için büyük bir kazanç" olarak nitelendirdi.