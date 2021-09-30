Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Hawaii eyaletinde yer alan Kilauea Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, soğuyan bir lav gölünün bulunduğu yanardağdaki çatlaktan lav çıkışı tespit edildi.
Hawaii Volkan Gözlemevi, Kilauea'daki uyarı seviyesini "İzleme"den "Alarm"a yükseltti. Yeni patlamaların olabileceği endişesiyle havacılık renk kodu ise "Turuncu"dan "Kırmızı"ya çevrildi.
[Fotoğraf: Reuters]
USGS'nin renk skalasına göre "Kırmızı"; yakın, devam eden veya şüphelenilen tehlikeli patlamaları nitelemek için kullanılıyor.
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