ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, soğuyan bir lav gölünün bulunduğu yanardağdaki çatlaktan lav çıkışı tespit edildi.

Hawaii Volkan Gözlemevi, Kilauea'daki uyarı seviyesini "İzleme"den "Alarm"a yükseltti. Yeni patlamaların olabileceği endişesiyle havacılık renk kodu ise "Turuncu"dan "Kırmızı"ya çevrildi.

[Fotoğraf: Reuters]

USGS'nin renk skalasına göre "Kırmızı"; yakın, devam eden veya şüphelenilen tehlikeli patlamaları nitelemek için kullanılıyor.