Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.
Etiketler: ABD
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