Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Abdi Bay bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçleri bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
Sıradaki Haber
Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine su deposu desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz