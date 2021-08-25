David Ige “herkesi Hawaii'ye seyahati kısıtlamaya ve kısıtlamayı teşvike çağırıyorum. Adalara seyahat etmek için iyi bir zaman değil” dedi.

New York Times verilerine göre, Hawaii'deki COVID-19 vakaları son iki haftada yüzde 36 artarken hastaneye yatışlar yüzde 78 arttı.

Aşı çağrısı

Vali Ige ayrıca insanları aşı yaptırmaya çağırdı. Eyalet verilerine göre Hawaii'de sakinlerin yüzde 62'si tamamen aşılanmış durumda.

Ige, Honolulu belediye başkanı Rick Blangiardi tarafından çıkarılan son kısıtlamaları desteklediğini söyledi.

Belediye başkanı, kapalı toplantıları 10, açık hava toplantılarını 25 kişi ile sınırlayacağını duyurmuş, bu kuralların düğünler ve diğer etkinlikler için geçerli olacağını bildirmişti.

Hastaneler doldu

Honolulu'nun bulunduğu Oahu adasındaki birden fazla hastane, COVID-19 hastaları acil servislere akın ederken normal yataklarını doldurdu.

Honolulu, artan vakalarla başa çıkmak için West Oahu'nun dışında 25 karyolalı bir çadır kurdu.