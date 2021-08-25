Hollanda İstatistik Bürosunun (CBS) yayımladığı rapora göre, 2020'nin sadece ikinci çeyreğinde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 112 firmanın ve 19 otelin iflas ettiği açıklandı.

Bu rakamların 2013'ten bu yana görülen en yüksel iflas sayısı olduğu vurgulandı.

Raporda 2020'nin tamamında iflas açıklayan firma sayısı 286 olarak bildirilirken otelcilik sektörünün 2020'de ekonomisindeki payının yüzde 2,1'den 1,3'e gerilediğine dikkat çekildi.

Ekonomik yardımlar iflasları engelleyemedi

Hollanda hükümetinin salgın döneminde işletmelere verdiği ekonomik yardımlardan en büyük payın otelcilik ve yeme-içme sektörüne ayrılmasına rağmen iflasların önüne geçilemedi.

Nisan 2021'e kadarki verilere göre otelcilik ve yeme-içme sektöründeki firmaların yüzde 75'i devlet yardımından yararlanırken bu rakam diğer sektörler için yüzde 31'de kaldı.