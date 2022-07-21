Havuzda obruk oluştu: Ölü ve yaralı var
İsrail’de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında obruk oluştu. Havuzda bulunan bir kişi obruğun içinde düşerek hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
İsrail’in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği parti esnasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu.
Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürdü. Obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
"Su seviyesi birden azaldı ve obruk, girdap etkisiyle 2 kişiyi içine çekti"
Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini ifade etti.
Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.
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