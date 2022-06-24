ABD yönetimi, Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere rahatsızlıklarının boyutuna göre 100 bin ila 200 bin dolar arasında değişen tazminatlar ödeyecek.

Dışişleri Bakanlığı sendromla bağlantılı "nitelikli yaralanmaları" olan çalışanlara 100 bin ila 200 bin dolar arasında ödeme yapmaya hazırlanıyor. Tazminat başlangıçta Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle sınırlı olacak ve belirli miktarlar yaralanmaların ciddiyetine göre belirlenecek.

CIA'den bir yetkili, dün yaptığı açıklamada istihbarat örgütlerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın krizin çözümü için beraber çalıştığını duyurdu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada da Havana Sendromu nedeniyle beyin sarsıntısı ve çeşitli rahatsızlıklar geçiren görevlilere ödeme yapılacağı aktarıldı.

Havana Sendromu

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı.

Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini duyurmuştu.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.