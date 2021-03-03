Olay, pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.

Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu.

Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti.

Oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı.

Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.