Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havadaki yolcu uçağının motoru alev aldı
Meksika’nın Guadalajara şehrinden ABD’nin Los Angeles şehrine gitmek üzere kalkan yolcu uçağının motoru alev aldı.
Dün akşam saatlerinde kalkış yapan Viva Aerobus hava yolu şirketine ait yolcu uçağının motoru alev aldı.
Uçak, Guadalajara Havaalanı'na acil iniş yaptı.
Acil iniş nedeniyle havaalanındaki 8 uçuş ertelendi.
Viva Aerobus tarafından yapılan açıklamada, uçağın motorunda çıkan arıza sonucu metal sürtünmesi sebebiyle kıvılcım çıktığı bilgisi yer aldı.
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