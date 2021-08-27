İngiltere’nin başkenti Londra'da 13 bin kişiyi kapsayan araştırma, nitrojen dioksite maruz kalınmasındaki küçük bir artışın tedaviye ihtiyaç duyma riskinde yüzde 32'lik bir artışa ve hastaneye yatma riskinde yüzde 18'lik bir artışa yol açtığını buldu.

Son araştırmalar, hava kirliliğindeki küçük artışların, depresyon ve kaygıdaki önemli artışlarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca kirli hava artan intiharlarla ilişkilendiriliyor, kirli yerlerde büyümenin zihinsel bozukluk riskini artırdığı vurgulanıyor.

Araştırmalar, hava kirliliğinin zekada "büyük" bir azalmaya neden olduğunu ve bunama ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

2019'da yapılan bir araştırma da hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa zarar verebileceği sonucuna varmıştı.

Hava kirliliği azaltılabilir

Araştırmacılar, bulguların gelişmiş ülkelerdeki çoğu şehir için geçerli olabileceğini ve hava kirliliğini azaltmanın milyonlarca insana fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Araştırmayı yöneten Bristol Üniversitesi'nden Joanne Newbury, "Düşük emisyonlu bölgeleri genişletmek gibi kullanılabilecek müdahaleler olduğunu biliyoruz. Bireysel düzeyde ruh sağlığı tedavileri ise daha zor” dedi.

Araştırma ekibinin bir parçası olan King's College London'dan Ioannis Bakolis, Londra'daki hava kirliliği seviyelerinin son yıllarda düştüğünü ancak güvenli bir seviye olmadığını söyledi.