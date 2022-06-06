ABD'de geçen ay yerli çocuk mezarlarının bulunmasının şoku yaşanırken

Harvard Üniversitesi'nin dahil olduğu bir soruşturma raporu ortaya çıktı.

Bir öğrenci gazetesinin yayımladığı rapora göre, 7 bin Kızılderili kalıntısı üniversite bünyesindeki bir müzede tutuluyor ve üniversite, kalıntıların Amerikan yerli topluluklarına iade edilmesini emreden federal yasaya uymuyor.

Tartışmalar sürerken Harvard Üniversitesi'nden bir profesör ise raporun eski bir versiyonunu paylaşıldığı iddiasında bulundu.

ABD'de geçen ay da Amerikan yerlisi çocukların zorla alıkonulduğu yatılı okullar hakkındaki federal araştırma sonuçlandı. 53 okul bölgesinde Kızılderililere ait en az 500 mezar yeri tespit edildi.

Kanada'da bulunan toplu mezarlar

Yerlilere yönelik asimilasyon politikalarıyla eleştirilen bir diğer ülke de Kanada. 2020 yılında, Kanada'nın çeşitli bölgelerdeki yatılı kilise okullarında yüzlerce yerli çocuğa ait mezarlar bulundu.

Ülkede, kilise yönetimlerince belgelenmeyen 6 bine yakın yerli çocuk ölümü olduğu tahmin ediliyor.