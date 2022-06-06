Mercan resiflerini korumak için kolları sıvadılar. Okyanusun kulağı olacak bir proje başlattılar. Bir grup bilim insanı, Endonezya açıklarındaki mercan kayalıklarının durumunu dinleyerek takip etmek için bir sistem geliştirdi.

"Pasif Akustik İzleme" adı verilen sistem, sualtı mikrofonlarıyla mercan resifinin çıkardığı sesleri kaydedecek. Toplanan veriler de, mercan resifinin durumuna ilişkin bilgi verecek.

Proje Takım Lideri Ben Williams "Üstteki sağlıklı, alttaki de bozulmuş bir resifin ses kaydı. Sağlıklı resifin kaydında, bozulmamış resiflerde sıkça duymaya alıştığımız bir balıktan gelen ses kaydı bulunuyor ancak bozulmuş resifte bu ses yok" dedi.

Proje ekibi, insan kulağının duyamayacağı ayrıntıları algılamak için yapay zeka sistemi geliştirdi.

Meksika, Avustralya ve Virjin Adaları'ndan da kayıt toplanacak

Sistem, ses frekansı ve seviyesi gibi verileri kaydediyor ve resifin durumunu yüzde 92 doğrulukta belirleyebiliyor.

Araştırmacılar, projedeki bir sonraki adımda mercan restorasyon projelerinin ilerlemesini izlemek için Meksika, Avustralya ve Virjin Adaları'ndan kayıt toplamayı hedefliyor.

Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı'nın 2021 raporuna göre, dünyadaki mercan resiflerinin yüzde 14'ü yok oldu.